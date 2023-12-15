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Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Отказываться от повышения ключевой ставки нельзя, так как иначе это навредит экономике. Об этом 15 декабря заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Трудовые ресурсы, наряду с располагаемыми технологиями и мощностями, определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы», — сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина сравнила перегретую экономику с автомобилем, который едет слишком быстро.

«Представьте, что экономика — это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго», — сказала она.

По ее словам, попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет «съедать сбережения и рост зарплат».

«В итоге реального роста благосостояния общества мы не получим. Именно этого мы и хотим избежать, обеспечивая возвращение инфляции к цели, а экономики — на траекторию сбалансированного устойчивого роста», — сказала Набиуллина.

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Ранее в этот день совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 16% годовых. Это стало пятое подряд повышение уровня показателя.

До этого, 7 декабря, Набиуллина заявила, что излишняя выдача льготных кредитов сделает необходимым повышение ключевой ставки. Она отметила, что дешевые кредиты получают «избранные», а платят за них все остальные.

27 октября совет директоров ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022-го.

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