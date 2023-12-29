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Глава Минздрава Мурашко рассказал о сохранении здоровья в новогодние праздники

Мурашко: решающий вклад в сохранение здоровья вносят привычки и поведение самого человека
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Для укрепления и сохранения здоровья нужно позаботиться о нем и в праздничные дни. Советами для поддержания хорошего самочувствия в праздники поделился 29 декабря с «Известиями» министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Решающий вклад в сохранение здоровья вносят привычки и поведение самого человека — его выбор: курение и злоупотребление алкоголем или же ежедневная физическая активность и рациональное питание», — считает министр.

Чтобы хорошо чувствовать себя в новогодние праздники, Мурашко рекомендовал уделить внимание рациону питания, а именно есть больше овощей, рыбы и диетического мяса, а также сократить употребление консервированных продуктов и прочих «соленых перекусов». Избыток соли, предупреждает министр, провоцирует повышение артериального давления и увеличивает риск заболеваний. Также главный врач страны указал, что сигарета и лишний бокал спиртного не добавят здоровья, а украдут следующий день, став причиной недомогания.

В заключение на Новый год Мурашко посоветовал не загадывать желание, а дать себе обещание по-настоящему заботиться о своем здоровье: начать делать зарядку, бросить курить, отказаться от алкоголя.

«Такие маленькие обещания меняют жизнь к лучшему сильнее, чем самые амбициозные загаданные желания», — подчеркнул министр.

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Ранее в этот день врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал о правильном начале застолья на Новый год. Он посоветовал начать праздничный ужин в 22:00, а к полуночи приступить к более легкой пище: фруктам и овощам, чтобы утром 1 января не столкнуться с проблемами со здоровьем.

До этого, 27 декабря, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала об особенностях новогоднего стола для гипертоников. Она призвала минимизировать количество соли в блюдах и отказаться от солений. Также она рекомендовала отказаться от колбасных продуктов, так как в них содержится глутамат натрия — это вещество способно снижать выведение почками соли и воды.

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