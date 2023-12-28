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Гастроэнтеролог рассказал о правильном начале застолья на Новый год
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Гастроэнтеролог рассказал о правильном начале застолья на Новый год

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Начинать новогоднее застолье следует примерно в 22:00, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой. Об 28 декабря заявил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

«Сесть за стол ближе к полуночи и приступать к еде сразу после боя курантов <…> не стоит — это вредно для здоровья и самочувствия», — сказал врач.

Он, в беседе с «Газетой.RU», отметил, что во многих российских семьях есть традиция весь день 31 декабря при подготовке к застолью практически не есть, а потом в полночь начинать новогодний ужин. Такая привычка наутро вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, а вследствие способствует стремительному набору веса. Поэтому Белоусов порекомендовал начинать застолье до полуночи.

«Примерно в 22:00 — в это время можно подать основное горячее блюдо и достойно проводить уходящий год. К полуночи же лучше оставить на столе более легкие блюда — фрукты, овощные нарезки, салаты», — рассказал гастроэнтеролог.

Также он подчеркнул, что ближе к ночи стоит минимизировать продукты с добавлением майонеза.

Он добавил, что избежать набора веса и переедания поможет «правило одной тарелки». Врач предлагает в начале ужина положить в свою тарелку разной еды и позже ничего не добавлять. Белоусов предполагает, что такая порция и так будет больше обычной, поэтому голодным точно никто не останется.

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Накануне, 27 декабря, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как помочь своему желудку в новогодние праздники. Она посоветовала рассчитать закуски поштучно и небольшого объема, чтобы, после того как каждый из гостей попробовал блюдо, оно сразу закончилось. Таким образом можно будет избежать переедания и последующих проблем с пищеварением.

В тот же день, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала об особенностях новогоднего стола для гипертоников. Она призвала минимизировать количество соли в блюдах и отказаться от солений. Также она рекомендовала отказаться от колбасных продуктов, так как в них содержится глутамат натрия — это вещество способно снижать выведение почками соли и воды.

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