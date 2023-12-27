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Врач рассказала об особенностях новогоднего стола для гипертоников

Врач Демьяновская: алкоголь в Новый год может привести к гипертоническому кризу
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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До Нового года осталось совсем немного времени, многие уже продумывают праздничное меню и покупают в магазинах необходимые продукты. О том, каким должен быть новогодний стол, если за ним будут люди с гипертонией, «Известиям» 27 декабря рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«При приготовлении блюд для праздничного застолья следует использовать как можно меньше соли. Ее избыток приводит к задержке жидкости в организме, а это, в свою очередь, способствует повышению давления. Заменить соль можно соком лимона, морской капустой, сушеными овощами, чесноком, бальзамическим или яблочным уксусом. Также очень важно не досаливать блюда уже в процессе еды и по возможности не налегать на соленья — помидоры, огурцы, квашеную капусту и другие закуски», — пояснила врач.

Как отметила специалист, стоит минимизировать и количество колбасных изделий в блюдах. Обычно в их состав входит глутамат натрия — это вещество способно снижать выведение почками соли и воды. Кроме того, переработанные мясопродукты часто содержат больше поваренной соли, чем натуральные. Поэтому вместо колбасы можно использовать нежирные сорта мяса, такие, например, как телятина, индейка или курица.

«Гипертоникам целесообразно отказаться от сладких газированных напитков и шампанского. Дело в том, что сладкие напитки дополнительно усиливают чувство жажды. Полезная и вкусная альтернатива — домашние морсы и компоты из сухофруктов. А если очень хочется побаловать себя сладостями, лучше остановить свой выбор на фруктах — абрикосах, грушах, сливах», — объяснила Демьяновская.

Также она обратила внимание, что при артериальной гипертонии следует быть осторожным с алкоголем. У этилового спирта есть немедленный эффект в виде повышения артериального давления. Он кратковременный, но может запустить гипертонический криз. Употребление алкоголя следует ограничить до 30 мл в сутки в пересчете на абсолютный этанол — это около 300 мл сухого вина. А крепкие спиртные напитки лучше заменить красными сухими винами.

Еще одна рекомендация касается блюд с высоким содержанием животных жиров, которые повышают уровень холестерина. Соответственно, риск развития атеросклероза при этом увеличивается, а также может произойти обострение панкреатита или дискинезии желчевыводящих путей.

По словам врача, чтобы избежать проблем, животные жиры стоит заменить на растительные. Горячие блюда — приготовить на оливковом, подсолнечном или горчичном масле, а салаты — заправить кедровым, льняным маслом или маслом грецкого ореха.

«Диагноз «артериальная гипертензия» вовсе не означает, что вам придется сидеть за столом с пустой тарелкой и отказываться от любимых блюд. Вариантов вкусных и праздничных лакомств для гипертоников очень много. Правильно подобранное питание должно не только присутствовать в новогоднюю ночь, но и стать нормальным образом жизни, без исключений для праздников», — подытожила Демьяновская.

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22 декабря врач-нутрициолог Дарья Русанова посоветовала во время новогоднего застолья тщательно пережевывать еду, есть маленькими кусочками, чтобы испытать чувство насыщения и избежать переедания. Русанова также указала, что принимать пищу следует только тогда, когда возникает чувство голода.

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