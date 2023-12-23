Врач выделила основные способы избежания переедания в Новый год

В Новый год стоит есть пищу маленькими кусочками, чтобы по-настоящему испытать чувство насыщения и избежать переедания. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщила врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

«Чаще всего переедание начинается в новогоднюю ночь, потом надо доесть всё, что осталось, а затем уже невозможно остановиться. Это настоящий пищевой «запой», как у алкоголиков», — отметила она в беседе с Lenta.Ru.

Русанова также указала, что принимать пищу следует только тогда, когда возникает чувство голода, при этом, «если игнорировать это чувство слишком долго, могут возникнуть даже признаки гипогликемии: тошнота, дрожь в конечностях, потливость».

Кроме того, она подчеркнула, что во время приема пищи важен прямой визуальный контакт человека с едой, который «может дать нам до 30% чувства насыщения». Подобное явление называется психоэмоциональным насыщением, которое можно получить в том числе и через разнообразие вкусов в рационе питания.

20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. Врач призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний. Также специалист рекомендовала не смешивать на одной тарелке слишком много блюд, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.