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Посол РФ сообщил о бесчисленных жалобах россиян на действия латвийских властей

Зыков: обращения россиян в посольство РФ в Латвии напоминают «крик отчаяния»
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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Российское посольство в Латвии продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия местных властей. Об этом 28 декабря сообщил в интервью «Известиям» временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.

«Посольство продолжает получать бесчисленное множество обращений от россиян с жалобами на неправомерные действия латвийских властей в контексте реализуемых Ригой дискриминационных поправок к закону об иммиграции. Чем дальше, тем больше такого рода письма напоминают истории личных трагедий, своего рода коллективный крик отчаяния», — сказал он.

Зыков отметил, что в большинстве случаев в посольство обращаются люди преклонного возраста, которые в силу различных обстоятельств пропустили сроки подачи документов для легализации своего пребывания на территории Латвии.

Он также подчеркнул, что в результате широкого общественного резонанса и давления со стороны правозащитных организаций латвийские власти были вынуждены пересмотреть свое решение по вопросу закона об иммиграции, дав гражданам РФ двухлетнюю отсрочку.

«К сожалению, данная косметическая, прямо скажем, мера отнюдь не решает коренным образом проблему, а скорее ее консервирует. Тем более что послабление затронуло далеко не всех. Под угрозой выдворения по-прежнему находится более тысячи россиян, а запущенный с подачи местных националистов маховик репрессий не только не снижает обороты, но и продолжает раскручиваться», — уточнил посол.

Он добавил, что для финансирования миграционной службы Латвии на 2024 год из бюджета будет выделено €2 млн и создано 48 рабочих мест. Любые попытки сведения счетов с россиянами неправомерны, глубоко антигуманны и будут иметь последствия, в том числе юридического характера, подчеркнул Зыков.

«Комитет по правам человека недавно выпустил разъяснение, четко обозначив, что выдворение лиц, которые прожили на территории той или иной страны более 10 лет, без веских оснований недопустимо. Посольство в рамках своих полномочий продолжает оказывать россиянам, попавшим в затруднительную ситуацию, необходимую консульскую и консультативную поддержку», — отметил поверенный.

Кроме того, россияне вправе обжаловать решение латвийской миграционной службы как в досудебном, так и в судебном порядке, заключил Зыков.

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Ранее в этот день латвийский портал национального гостелерадио LSM.Iv сообщил, что власти Латвии намерены принудительно выслать из страны более 1,2 тыс. российских граждан, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Кроме того, портал со ссылкой на управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщает, что 904 человека из этой категории уже покинули страну.

Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря. Около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный.

5 октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

В августе временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

26 июня стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.

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