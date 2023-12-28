Латвийские власти намерены выселить из страны 1213 россиян

Власти Латвии намерены принудительно выслать из страны более 1,2 тыс. российских граждан, которые якобы не урегулировали свой правовой статус. Об этом 28 декабря сообщил латвийский портал национального гостелерадио LSM.Iv.

«До истечения 30 ноября отведенного срока документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии не подали 1213 человек. Они должны покинуть территорию Латвии», — говорится в публикации.

Кроме того, портал со ссылкой на управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) сообщает, что 904 человека из этой категории уже покинули страну.

Период, когда проживающие в Латвии россияне могли подать документы на ВНЖ, чтобы продолжить легальное проживание в стране, закончился 18 декабря. Около 15,5 тыс. граждан РФ подали заявление на постоянный ВНЖ в стране, а почти 3 тыс. человек — на временный.

5 октября сообщалось, что УДГМ разослало 3255 проживающим в стране российским гражданам уведомление о необходимости покинуть республику до 30 ноября. Уточнялось, что имевшие ВНЖ в Латвии граждане РФ должны были до 1 сентября подать документы на получение статуса постоянного жителя Евросоюза или оформить заявку на прохождение тестирования по латвийскому языку, в противном случае их ВНЖ переставал действовать со 2 сентября.

В августе временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил «Известиям», что Россия оказывает всю необходимую помощь россиянам, которым грозит депортация из Латвии. Он отметил, что посольство РФ совместно с представительством МВД России в Латвии ведет активную работу по реализации госпрограммы, нацеленной на оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

26 июня стало известно, что дипломатические и консульские представительства Латвии за рубежом прекратили прием всех видов визовых заявлений от граждан России. 24 июня о прекращении выдачи гражданам России всех типов виз, в том числе гуманитарных, объявил президент республики Эдгарс Ринкевичс.