Официальный сайт Филиппа Киркорова был заблокирован

Официальный сайт певца Филиппа Киркорова в среду, 27 декабря, оказался заблокирован.

При попытке зайти на него, сайт выдает ошибку 4030 и просит попробовать зайти на него позднее. При этом ошибка 4030 означает, что сайт заблокировал хостинг-провайдер.

По данным ТАСС, сайт Киркорова работал как минимум до 21:20 26 декабря. Пресс-секретарь певца утверждает, что не знает причины блокировки.

Сам Киркоров пока никак не прокомментировал ситуацию.

Блокировка сайта произошла на фоне скандалов вокруг прошедшей вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. «Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

Позднее, 26 декабря, Киркоров принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. Он отметил, что был приглашен на вечеринку, но не знал о характере событий, которые будут на ней происходить. При этом он указал, что в нынешние трудные времена артист его масштаба «не может так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях». За участие в «почти голой» вечеринке уже извинились и другие ее гости.