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Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за забастовки сотрудников

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
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Забастовка сотрудников парализовала работу Эйфелевой башни в Париже. Об этом 27 декабря сообщается на сайте достопримечательности.

«Из-за забастовки некоторых сотрудников Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе отметили, что доступ на площадь возле башни остается открытым и бесплатным. Компания-оператор SETE, организующая работу башни, призвала туристов с электронными билетами проверить свою электронную почту для получения дополнительной информации.

Как добавляют в Le Figaro, сотрудники решили провести эту однодневную забастовку, чтобы обратить внимание руководства SETE на проблемы внутри компании. Забастовка приурочена к столетию инженера Гюстава Эйфелева, который является автором главной парижской достопримечательности и соавтором Статуи Свободы в Нью-Йорке.

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В сентябре французские железнодорожники ворвались в здание министерства транспорта страны, выступая против реструктуризации крупнейшей железнодорожной компании страны. Власти Франции хотели объявить перевозчика банкротом.

В конце мая более одной тысячи сотрудников парижского Диснейленда вышли на демонстрацию с целью потребовать от руководства парка повышения зарплаты. Также в конце мая, около 500 сотрудников парка развлечений провели забастовку, требуя улучшения условий труда.

Весной в стране проходил ряд протестов и забастовок против пенсионной реформы. Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят в марте без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом»). Тогда протестующие в Париже забросали полицейских бутылками и мусором и сожгли любимый ресторан президента страны Эммануэля Макрона.

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