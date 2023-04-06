Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 6 апреля сообщил телеканал BFMTV.

Речь идет о ресторане La Rotonde на бульваре Монпарнас. Огонь начал распространяться по тенту над верандой заведения.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь, предотвратив его распространение. В ответ демонстранты закидали их бутылками и камнями. По данным полиции, ресторан атаковали 300 человек.

В La Rotonde Макрон праздновал выход во второй тур президентских выборов в 2017 году. Впоследствии французский лидер еще несколько раз посещал заведение, из-за чего в 2020 году оно подверглось нападению во время протестов движения «желтых жилетов», передает «Газета.Ru».

Ранее, 5 апреля, протестующие в Париже развернули огромное знамя около Триумфальной арки на митинге против пенсионной реформы. Надпись на нем гласила «Нет шестидесяти четырем», то есть новому пенсионному возрасту.

До этого, 3 апреля, стало известно, что на юге Франции появились граффити с Макроном в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. На них глава государства похож на нацистского лидера, но вместо усов изображена надпись «49.3». Это отсылка к статье 49.3 Конституции Франции «Принятие ответственности», которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента.

26 марта депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сказал «Известиям», что Макрону нет дела до проблем своих граждан, недовольных пенсионной реформой.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом»).

Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов в ответ нередко применяют слезоточивый газ.