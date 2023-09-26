Протесты железнодорожников прошли во Франции

Во Франции железнодорожники ворвались в здание министерства транспорта. Полиция применила против бастующих силу, их вывели из помещения, передает телеканал «Известия». Профсоюзы объявили забастовку из-за реструктуризации крупной железнодорожной компании. Перевозчик, на которого работают 10% французских железнодорожников, накопил крупные долги. Власти намеревались признать компанию банкротом, а персонал перевести в дочерние предприятия.

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