Более 1 тыс. сотрудников парижского Диснейленда вышли на протестный марш

Более 1 тыс. сотрудников парижского Диснейленда вышли во вторник, 30 мая, на демонстрацию с целью потребовать от руководства парка повышения зарплаты. Об этом сообщает Liberation

Протестующие прошли по территории парка под присмотром службы безопасности. Их главными требованиями стали повышение зарплаты на €200 в месяц, увеличение выплаты за работу по воскресеньям, а также пересмотр надбавок за переработки, сообщает издание.

Это уже не первая протестная акция, которую проводят работники парка развлечений. Так, во вторник, 23 мая, около 500 сотрудников Диснейленда провели забастовку, требуя улучшения условий труда. В тот же день в столице Франции состоялась акция железнодорожников Sud-Rail, ворвавшихся в здание Еврокомиссии в Париже.

Кроме того, во Франции не прекращаются манифестации против закона о пенсионной реформе. Так, в ночь на 28 мая в Лионе протестующие подожгли полицейский участок, а 13 апреля несогласные парижане забросали полицейских бутылками и мусором.

16 марта во Франции был принят закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Накануне проведения реформы президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил распустить национальное собрание в случае недобора голосов законопроектом. Сам документ на итоге был подписан Макроном без голосования в парламенте. Реформа вызвала массовый непрекращающиеся акции протеста по всей стране.