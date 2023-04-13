Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
В России будут проводить Международный чемпионат по битве роботов
Мир
Президент Бразилии призвал отказаться от доллара в мировой торговле
Мир
Спасатели обнаружили корпус пропавшего вертолета сил самообороны Японии
Общество
В МВД объяснили увеличение штата полиции и спецполков проведением СВО
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в Подмосковье до 14 апреля
Мир
Посольство РФ в Норвегии назвало недружественным шагом высылку 15 сотрудников
Общество
Укрывавший Трепову Касинцев вернулся домой в сопровождении ФСИН
Мир
Жителя Швеции обвинили в сборе информации об объектах обороны
Мир
В УПЦ совершили первый с 1917 года чин мироварения
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Сюжет:

Протестующие в Париже забросали полицейских бутылками и мусором

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Париже на демонстрации против пенсионной реформы 13 апреля начались столкновения протестующих с полицейскими — участники акции бросают в правоохранителей бутылки и мусор.

Сотрудники полиции применяют против демонстрантов дубинки и спецсредства, а также используют для разгона людей дымовые шашки и слезоточивый газ.

При этом у некоторых митингующих при себе имеется снаряжение для пейнтбола: в стражей порядка летит краска разных цветов.

На фоне беспорядков начались задержания и обыски. У некоторых участников акции найдены ножи, фейерверки и другие опасные для общественного порядка предметы.

Как сообщил телеканал BFM, в четверг на улицы города вышло несколько десятков групп несогласных с пенсионной реформой. Незадолго до митинга несколько сотен демонстрантов — учителя, медики, преподаватели — вышли от Лионского вокзала, чтобы выразить свой протест возле головного офиса производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), считающегося символом капитализма. В итоге группа митингующих ворвалась в парижскую штаб-квартиру бренда. При себе у протестантов были сигнальные дымовые шашки, которые они подожгли прямо в вестибюле офиса.

Невежливая реформа: как продвигается пенсионная инициатива Макрона
И почему улица не сломит решимость президента

Протесты во Франции не стихают, граждане выступают против правительственной пенсионной реформы.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023