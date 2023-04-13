Протестующие в Париже забросали полицейских бутылками и мусором

В Париже на демонстрации против пенсионной реформы 13 апреля начались столкновения протестующих с полицейскими — участники акции бросают в правоохранителей бутылки и мусор.

Сотрудники полиции применяют против демонстрантов дубинки и спецсредства, а также используют для разгона людей дымовые шашки и слезоточивый газ.

При этом у некоторых митингующих при себе имеется снаряжение для пейнтбола: в стражей порядка летит краска разных цветов.

На фоне беспорядков начались задержания и обыски. У некоторых участников акции найдены ножи, фейерверки и другие опасные для общественного порядка предметы.

Как сообщил телеканал BFM, в четверг на улицы города вышло несколько десятков групп несогласных с пенсионной реформой. Незадолго до митинга несколько сотен демонстрантов — учителя, медики, преподаватели — вышли от Лионского вокзала, чтобы выразить свой протест возле головного офиса производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), считающегося символом капитализма. В итоге группа митингующих ворвалась в парижскую штаб-квартиру бренда. При себе у протестантов были сигнальные дымовые шашки, которые они подожгли прямо в вестибюле офиса.

Протесты во Франции не стихают, граждане выступают против правительственной пенсионной реформы.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».