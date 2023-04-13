В Париже начался митинг накануне решения конституционного совета по пенсионной реформе

В Париже за день до финального решения конституционного совета о законности проекта пенсионной реформы проходит митинг, передает портал France24.

Участники акции держат плакаты с нелестными высказываниями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона и правительственного режима.

Власти ожидают, что в шествии примет участие от 400 тыс. до 600 тыс. человек — это почти в два раза меньше, чем в разгар демонстрации в марте, когда на улицы выходило почти 1,3 млн граждан.

По информации издания, на данный момент полиция обыскала около 2,4 тыс. протестующих, у 10 из них были найдены ножи, фейерверки и другие опасные для общественного порядка предметы.

Ранее в этот день более сотни протестующих, среди которых железнодорожники и профсоюзные деятели, заняли здание группы производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton). Они выкрикивали лозунги, требующие отмены пенсионной реформы.

9 апреля симфонический оркестр Парижской оперы принял участие в акции против пенсионной реформы и выступил с концертом перед зданием Конституционного суда. Музыканты перед сотнями прохожих исполнили песню «Единый народ никогда не победить». Артисты оркестра также принимают участие в объявленной профсоюзами забастовке.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».