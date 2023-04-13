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Сотни активистов заняли здание LVMH в Париже

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Фото: REUTERS/Bart Biesemans
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Более сотни человек, протестующих против реформы пенсий во Франции, среди которых железнодорожники и профсоюзные деятели, 13 апреля заняли здание группы производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) в восьмом округе Парижа. Активистам удалось проникнуть внутрь.

Сейчас в здании развернута растяжка с лозунгом «Реформу в мусор, мы не сдадимся!». Также протестующие скандируют лозунг «Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!» и жгут фаеры, сообщает «РИА Новости».

Во Франции в четверг проходит 12-я общенациональная манифестация против повышения пенсионного возраста. Утром профсоюзы «Всеобщая конфедерация труда» и «Солидарность» организовали съезд железнодорожников и энергетиков у Лионского вокзала. Оттуда они решили направиться к офису LVMH.

С января в стране прошло уже 10 общенациональных манифестаций против реформы, предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ранее, 9 апреля, Симфонический оркестр Парижской оперы принял участие в акции против пенсионной реформы и выступил с концертом перед зданием Конституционного суда. Музыканты перед сотнями прохожих исполнили песню «Единый народ никогда не победить». Артисты оркестра также принимают участие в объявленной профсоюзами забастовке.

До этого, 7 апреля, демонстранты освистали кортеж премьер-министра Элизабет Борн. Они скандировали: «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан» и «[президента Франции Эммануэля] Макрона в отставку!»

В начале апреля на юге Франции появились граффити с Макроном в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, но вместо усов изображена надпись «49.3». Это отсылка к ст. 49.3 Конституции Франции «Принятие ответственности», которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны «О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом».

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