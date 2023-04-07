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Протестующие освистали премьера Франции в знак несогласия с пенсионной реформой

Демонстранты освистали кортеж премьер-министра Франции Борн в знак несогласия с пенсионной реформой
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
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Во Франции демонстранты, протестующие против пенсионной реформы, освистали кортеж премьер-министра Франции Элизабет Борн. Видео было опубликовано в пятницу, 7 апреля, французским изданием Centre Presse Aveyron в Twitter.

Демонстранты, освиставшие кортеж Борн во время ее визита в департамент Аверон, таким образом проявили свое несогласие с политикой французского руководства и, в первую очередь, президента Франции Эммануэля Макрона.

Они скандировали лозунги: «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан» и «Макрона в отставку!».

Провели под статью: Франция протащила реформу пенсий в обход Нацассамблеи
Чем это чревато для властей и во что превратился Париж за время забастовок

Ранее в этот же день один из лидеров протестного движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет заявил, что из-за пенсионной реформы во Франции в ближайшие дни произойдет социальный взрыв. По его словам, спад количества участников манифестаций является временным явлением и в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон спровоцирует людей на новые выступления.

5 апреля протестующие в Париже развернули огромное знамя около Триумфальной арки на митинге против пенсионной реформы. Надпись на нем гласила «Нет шестидесяти четырем», то есть новому пенсионному возрасту.

За два дня до этого, 3 апреля, стало известно, что на юге Франции появились граффити с Макроном в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. На них глава государства похож на нацистского лидера, но вместо усов изображена надпись «49.3». Это отсылка к статье 49.3 Конституции Франции «Принятие ответственности», которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом»).

Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов в ответ нередко применяют слезоточивый газ.

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