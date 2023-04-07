Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Пентагон начал изучать обстоятельства утечки о секретной контратаке Украины
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Общество
В Москве упростили зачисление первоклассников в школу
Мир
Власти КНР ввели санкции против двух американских организаций из-за Тайваня
Мир
Банк Америки прервал конференцию из-за критики Зеленского и Байдена
Мир
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
Общество
Нарушения выявлены в 133 материалах «Википедии»
Здоровье
В Крыму разработали фитопрепарат для борьбы с раком
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за пенсионной реформы во Франции в ближайшие дни произойдет социальный взрыв. Об этом 7 апреля заявил один из лидеров движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет.

«Ситуация остается взрывоопасной, и в любой момент всё может взорваться. Нет никаких сомнений в том, что это произойдет в ближайшие дни или недели», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, спад количества участников манифестаций является временным явлением, и в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон спровоцирует людей на новые выступления.

«Эммануэль Макрон — президент, который всегда всех провоцирует. Он не сможет удержаться от того, чтобы не спровоцировать. Эммануэль Макрон продолжит продавливать эту реформу, несмотря на сложный социальный контекст. А злость людей будет только усиливаться. Протестное движение не заканчивается за пару недель», — указал Валет.

Невежливая реформа: как продвигается пенсионная инициатива Макрона
И почему улица не сломит решимость президента

Ранее, 5 апреля, протестующие в Париже развернули огромное знамя около Триумфальной арки на митинге против пенсионной реформы. Надпись на нем гласила «Нет шестидесяти четырем», то есть новому пенсионному возрасту.

До этого, 3 апреля, стало известно, что на юге Франции появились граффити с Макроном в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. На них глава государства похож на нацистского лидера, но вместо усов изображена надпись «49.3». Это отсылка к статье 49.3 Конституции Франции «Принятие ответственности», которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента.

26 марта депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани сказал «Известиям», что Макрону нет дела до проблем своих граждан, недовольных пенсионной реформой.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом»).

Согласно реформе, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.

Это решение обернулось массовыми протестами и столкновениями с полицией по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов в ответ нередко применяют слезоточивый газ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023