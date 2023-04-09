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Симфонический концерт провели в Париже против пенсионной реформы

Симфонический концерт провели у здания Конституционного суда в Париже в рамках акции против пенсионной реформы
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Фото: соцсети
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Симфонический оркестр Парижской оперы принял участие в акции против пенсионной реформы и выступил с концертом перед зданием Конституционного суда (КС). Протест артисты провели в воскресенье, 9 апреля.

Музыканты перед сотнями прохожих исполнили песню «Единый народ никогда не победить». Артисты оркестра принимают участие в объявленной профсоюзами забастовке.

В январе оркестр выступил перед дворцом Гарнье в Париже. Перед зданием собрались танцоры балета, музыканты, певцы и технические работники. Кульминацией стало исполнение «Марсельезы».

Провели под статью: Франция протащила реформу пенсий в обход Нацассамблеи
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В Парижской опере с 5 декабря не состоялось ни одного мероприятия. Вследствие принятия реформы артисты лишатся специального пенсионного режима, который ввел король Людовик XIV в 1698 году, согласно которому танцоры выходят на пенсию в 42 года, сотрудники хора — в 50 лет, техперсонал — в 55, музыканты оркестра — в 60, а администрация — в 62 года.

7 апреля демонстранты освистали кортеж премьер-министра Элизабет Борн. Они скандировали: «Элизабет Борн, одним вашим присутствием Аверон запачкан» и «[президента Франции Эммануэля] Макрона в отставку!»

В начале апреля на юге Франции появились граффити с Макроном в образе лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, но вместо усов изображена надпись «49.3». Это отсылка к ст. 49.3 Конституции Франции «Принятие ответственности», которая позволяет правительству одобрить любой закон без согласования парламента.

Закон об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет был принят во Франции 16 марта без голосования в парламенте в соответствии со ст. 49.3 Конституции страны («О праве исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом»).

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