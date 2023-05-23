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Сотрудники парижского Диснейленда устроили забастовку

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Фото: Global Look Press/Disneyland Paris
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Около 500 сотрудников парка развлечений «Диснейленд» в Париже устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Об этом во вторник, 23 мая, сообщило агентство AFP.

«Сотрудники различных профессий парижского Диснейленда объявили забастовку во вторник утром при поддержке профсоюзной организации CGT, требуя повышения зарплаты на €200 и двойной оплаты за работу по воскресеньям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в «Диснейленде» работают около 17 тыс. человек.

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Ранее в этот день члены профсоюза железнодорожников Sud-Rail ворвались в здание Еврокомиссии в Париже, где в тот момент присутствовал министр-делегат по делам транспорта Клеман Бон. Причиной протестов стало решение ЕК расследовать потенциально необоснованное получение субсидий грузовым подразделением Национальной компании железных дорог Франции FRET SNCF.

30 апреля агентство Bloomberg сообщало, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая. Однако шестинедельные переговоры между сторонами так и не привели к какому-либо результату.

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