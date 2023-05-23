Французские железнодорожники ворвались в здание Еврокомиссии в Париже

Члены профсоюза железнодорожников Sud-Rail ворвались в здание Еврокомиссии (ЕК) в Париже, где в тот момент присутствовал министр-делегат по делам транспорта Клеман Бон. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает интернет-издание Quatrier General.

Причиной протестов стало решение ЕК расследовать потенциально необоснованное получение субсидий грузовым подразделением Национальной компании железных дорог Франции FRET SNCF. От компании могут потребовать вернуть полученные средства в размере €5,3 млрд, что в итоге может привести к ее ликвидации.

Участники демонстрации с транспарантами «SNCF не продается!», «Европа убьет 5000 рабочих мест» и c горящими файерами окружили министра, пытаясь донести до него свою точку зрения. Собравшиеся также скандировали лозунги в защиту компании и держали в руках плакаты с ее логотипом.

Марши проходят и на других улицах Парижа. Согласно кадрам, опубликованных изданием, демонстранты в желтых жилетах с логотипом профсоюза вышли на Елисейские Поля.

Ранее четыре железнодорожных профсоюза Франции объявили 20 апреля днем выражения «железнодорожного гнева». Таким образом манифестанты выступили против пенсионной реформы. В частности, их не устраивает выход на пенсию в 64 года. Из-за забастовки в ряде городов было частично приостановлено движение поездов.