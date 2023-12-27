Песков рассказал о контактах Алиева и Пашиняна на саммите СНГ

Переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге 26 декабря не проводились, однако у лидеров была возможность пообщаться друг с другом на ногах. Об этом 27 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, переговоров вчера они не проводили. Но всегда подобные мероприятия, и неформальный саммит СНГ в том числе, представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах. Так и было на этот раз. Все имели возможность пообщаться друг с другом на ногах по каким-то основным моментам», — указал он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, стороны движутся в сторону заключения мирного договора. Песков также назвал заключение данного соглашения полезным для Армении и Азербайджана, а также для стабильности всего мира.

«Главное — мы видим наличие политической воли у двух сторон — и у Баку, и у Еревана. Конечно, мы это поддерживаем. Мы считаем, что заключение такого договора будет полезно как для двух стран, так и для стабильности мира во всем регионе», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Песков отметил, что встреча армянского и азербайджанского лидеров на саммите является возможностью поддержать диалог двух лидеров, ведущих подготовку мирного договора. Он напомнил, что в последнее время обе стороны неоднократно демонстрировали свою готовность к данным усилиям. По его словам, Россия также готова в этом помогать, но не навязывает свое посредничество.

В этот же день спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, и заключение мирного соглашения между странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы данного соглашения.

До этого, 14 декабря, премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. В этот же день Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

7 декабря Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Алиева и аппарата премьер-министра Армении. Среди прочего стороны договорились продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия и провести обмен пленными. Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва с удовлетворением воспринимает азербайджано-армянские намерения нормализовать отношения.