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Путин сообщил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ

Путин: Россия уделит внимание расширению расчетов в нацвалютах
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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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Россия во время своего председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году намерена работать с партнерами по организации над расширением расчетов в национальных валютах. Об этом во вторник, 26 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

«В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на 2% по сравнению с аналогичным период прошлого года и составил $83,7 млрд», — поделился глава государства.

Путин акцентировал на том, что страна будет и далее предпринимать шаги для гармонизации нормативно-правовой базы СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, он отметил, что продолжится работа с партнерами по Содружеству в пользу «активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». По словам президента, это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет стран.

«В конструктивном ключе будем стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в нашем общем Евразийском регионе, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией», — указал российский лидер.

Саммиты Высшего Евразийского экономического совета и стран СНГ проходят 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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Ранее, 25 декабря, Путин рассказал, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%. По его словам, в дальнейшем она будет только расти.

22 декабря в Центральном банке РФ сообщили, что с начала года по октябрь доля «токсичных» валют в расчетах РФ за экспорт сократилась почти вдвое — с 48,6 до 24,7%. Как рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева, место доллара и евро в расчетах активно занимают валюты дружественных стран. Их доля в поступлениях с начала года выросла более чем вдвое и достигла 37%. При этом ее большую часть занимает юань — по данным ЦБ, к октябрю на него приходилось 33% от всех расчетов за экспорт.

До этого, 14 декабря, в ходе «Итогов года», российский президент указывал на то, что чем больше Россия использует национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше, поскольку это повышает суверенитет и возможности страны.

8 декабря управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень рассказал «Известиям», что более 30 банков и брокеров из дружественных стран, входящих в правительственный список, находятся в процессе получения доступа к торгам валютой в России.

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