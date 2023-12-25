Путин оценил долю торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС в более 90%

Доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе в понедельник, 25 декабря.

По его словам, в дальнейшем она будет только расти.

Кроме того, как добавил российский лидер, валовой внутренний продукт (ВВП) России в текущем году вырастет на 3,5%, при этом рост этого показателя ожидается и в других странах союза.

«С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах — членах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%. <...> Прирост валового продукта, причем значительный, имеется и в других государствах ЕЭАС», — заявил президент.

Путин также сообщил, что все члены совета ЕАЭС согласились утвердить декларацию, которая является программным документом. По его словам, документ предусматривает шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определяет дополнительные сферы взаимодействия.

В этот же день, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, Путин назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением. Он также сообщил, что объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 лет вырос почти вдвое — с $1,6 до $2,5 трлн.

Помимо этого, президент отметил большое экономическое значение подписанного также в понедельник соглашения между ЕАЭС и Ираном о создании зоны свободной торговли. Российский лидер подчеркнул, что оно открывает беспошлинный доступ всех товаров стран ЕАЭС на иранский рынок.

22 декабря в Центральном банке РФ сообщили, что с начала года по октябрь доля «токсичных» валют в расчетах РФ за экспорт сократилась почти вдвое — с 48,6 до 24,7%. Как рассказала аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева, место доллара и евро в расчетах активно занимают валюты дружественных стран. Их доля в поступлениях с начала года выросла более чем вдвое и достигла 37%. При этом ее большую часть занимает юань — по данным ЦБ, к октябрю на него приходилось 33% от всех расчетов за экспорт.

За день до этого Путин заявил, что на валюты России и дружественных государств в итоге приходится 75% от общего объема международных расчетов. Ранее, 14 декабря, в ходе «Итогов года», он указывал на то, что чем больше Россия использует национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше, поскольку это повышает суверенитет и возможности страны.

До этого, 8 декабря, управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень рассказал «Известиям», что более 30 банков и брокеров из дружественных стран, входящих в правительственный список, находятся в процессе получения доступа к торгам валютой в России.