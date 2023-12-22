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РФ вдвое сократила долю «токсичных» валют в расчетах за экспорт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С начала года по октябрь доля «токсичных» валют в расчетах РФ за экспорт сократилась почти вдвое — с 48,6% до 24,7%, следует из данных Банка России (есть у «Известий»). Место доллара и евро в расчетах активно занимают валюты дружественных стран. Их доля в поступлениях с начала года выросла более чем вдвое и достигла 37%. При этом ее большую часть занимает юань — по данным ЦБ, к октябрю на него приходилось 33% от всех расчетов за экспорт, добавила аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева.

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В то же время доля рубля в расчетах за поставки российской продукции в октябре находилась на уровне 38%, следует из данных регулятора. На валюты России и дружественных государств в итоге приходится 75% от общего объема международных расчетов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря.

Европе и США приходится платить за российскую продукцию, без которой им тяжело обойтись, на наших условиях, пояснил председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России» Егор Диашов. Речь идет об энергоносителях, удобрениях, металлах и прочих товарах, которые РФ до сих пор экспортирует в страны Запада.

На это также повлиял указ президента о расчетах за газ с недружественными странами за рубли. Документ вступил в силу с 1 апреля 2022 года.

В целом рост роли нацвалют и рубля в расчетах за российский экспорт недвусмысленно показывает, что РФ больше не доверяет доллару или евро, подчеркнула ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. При этом на основные резервные валюты меньше рассчитывают по всему миру — не только из-за санкций, но также из-за высокого госдолга США и снижения кредитного рейтинга страны.

Россия неоднократно подчеркивала, что хочет полностью перевести свои международные расчеты в национальные валюты, отметила Наталья Мильчакова. Примерно к 2030 году страна может почти совсем исключить доллар из торговых отношений со своими партнерами. Кроме того, большую роль в этом способно сыграть развитие государственного цифрового рубля, который можно будет использовать для трансграничных платежей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Всех по рублю: РФ вдвое сократила долю «токсичных» валют в расчетах за экспорт

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