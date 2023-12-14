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Минэкономразвития рассказало о значительном росте расчетов РФ в нацвалютах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Доля рубля и валют дружественных стран в торговых расчетах России достигла в 2023 году 76% в экспорте и 72% в импорте, в следующем году данный рост продолжится. Об этом 14 декабря сообщил «Известиям» замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин отметил в ходе «Итогов года», что чем больше Россия использует национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше, поскольку это повышает суверенитет и возможности страны.

«Рост расчетов в национальных валютах в 2024 году продолжится. В целом доля российского рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте. С учетом текущего тренда превысим этот показатель до 80% в начале следующего года», — отметил Вольвач.

По итогам текущего года ожидается, что доля рубля во взаимных расчетах в странах ЕАЭС составит более 85%. В то же время доля всех национальных валют государств — членов союза превысит 90%, прогнозирует ведомство.

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Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям» назвал единую валюту БРИКС делом будущего. Он добавил, что в 2024 году, когда Россия будет председателем союза, одной из ключевых тем в повестке РФ будет вопрос расчетов и использования цифровых финансовых активов. По словам Силуанова, страны объединения не используют доллар и евро, поскольку они ненадежны.

До этого, 8 декабря, управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень рассказал «Известиям», что более 30 банков и брокеров из дружественных стран, входящих в правительственный список, находятся в процессе получения доступа к торгам валютой в России.

27 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускоряют процесс отказа от доллара и перехода на национальные валюты при расчетах.

В начале октября Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

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