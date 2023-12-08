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Банки и брокеры из дружественных стран готовятся выйти на валютные торги в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В процессе получения доступа к торгам валютой в России находятся более 30 банков и брокеров из дружественных стран, входящих в правительственный список. Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

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Он пояснил, что основная цель выхода дружественных нерезидентов на валютные торги в России — возможность достаточно быстро обеспечить надежную конвертацию рублей в национальные валюты.

«Это важно, поскольку расчеты в долларах сегодня затруднены», — уточнил управляющий директор Мосбиржи.

С июля этого года вступил в силу закон, который предусматривает возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в России. Главная его цель — увеличить количество расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снизить в долларах и евро. Также задача состоит в том, чтобы формировались прямые котировки нацвалют дружественных стран к рублю.

«Мы должны поддерживать те процессы, которые происходят в экономике, и в этом смысле сейчас полностью соответствуем текущим требованиям. Все новации способствуют тому, что мы будем иметь большую ликвидность в каждой из валют, чтобы обеспечить любые растущие потребности», — уточнил Владимир Крекотень в разговоре с «Известиями».

Как отмечалось в сопроводительных документах к законопроекту о допуске дружественных нерезидентов, потребность возникла из-за повышения интереса к операциям в тенге, юанях, турецких лирах, киргизских сомах, дирхамах ОАЭ, индийских рупиях и других валютах.

Как указывается в презентации Мосбиржи, обороты торгов национальными валютами на площадке в 2023 году увеличились в разы. В частности, рост по китайскому юаню за 11 месяцев этого года к аналогичному периоду прошлого — в четыре раза, казахстанскому тенге — в шесть раз, турецкой лире — в 10 раз, а к белорусскому рублю — в 12 раз. В октябре-ноябре 2023 года доля юаней в структуре валютного рынка «спот» Московской биржи составляла 43%, доллара — 32%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

30 друзей Мосбиржи: международные компании выходят на валютные торги в РФ

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