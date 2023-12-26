Число погибших в секторе Газа приблизилось к 21 тыс. человек

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 20,9 тыс. человек. Об этом 26 декабря сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава палестинского анклава Ашрафа аль-Кудру.

«Число жертв в результате израильских ударов по сектору Газа с 7 октября возросло по меньшей мере до 20 915 убитых и 54 918 раненых», — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняется, за прошедшие сутки в секторе Газа погиб 241 человек, еще 382 были ранены.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Нетаньяху также заявил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, «битва будет долгой и до ее завершения далеко».

Также в тот день газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

Тогда же Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о гибели 142 своих сотрудников в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. Кроме того, в агентстве добавили, что подразделения БАПОР стараются делать всё возможное для помощи тем людям, которые нуждаются в ней.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.