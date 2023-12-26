В Израиле сообщили о наличии данных о местонахождении главы ХАМАС в секторе Газа

У Израиля есть данные о местонахождении главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 26 декабря сообщил израильский телеканал Makan 33 со ссылкой на источники в силовых структурах.

«У Израиля уже есть приблизительные данные о местонахождении Яхьи Синвара. С течением времени наземные силы получают больше разведданных», — говорится в сообщении.

При этом, по данным израильских силовиков, подземные помещения под городом Хан-Юнис в секторе Газа намного глубже и шире, чем расположенные на севере и в центральной части сектора Газа.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа, встреченные политиком военные попросили его «идти до конца». Нетаньяху также заявил, что армия Израиля не останавливается и продолжит сражаться. По его словам, «битва будет долгой и до ее завершения далеко».

Также в тот день газета The Jerusalem Post сообщила, что с начала обострения палестино-израильского конфликта 7 октября ликвидировано 8 тыс. участников ХАМАС. При этом 23 декабря стало известно, что число погибших военных ЦАХАЛ дошло до 477 с момента начала обострения конфликта в начале октября.

24 декабря израильский премьер заявил об углублении операций в секторе Газа. По мнению политика, это — единственный способ вернуть похищенных израильтян, а также уничтожить палестинское движение ХАМАС и получить гарантии, что Газа больше не будет угрозой для Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.