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В Донецке продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты

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В Донецке проходит сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России.

Доброволец из студенческого корпуса спасателей Яна Валих в понедельник, 26 декабря, рассказала, что очень много людей выстраиваются в очереди, задают вопросы и затем оставляют подписи.

Одна женщина поделилась, что отдала свою подпись за действующего президента России.

«Только у него [Путина] хватило ответственности и силы воли начать борьбу с нацизмом», — указала жительница нового региона.

Другой мужчина акцентировал внимание на том, что российский лидер очень много делает для детей, а также для страны в целом.

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17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. Также в поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. На следующий день глава государства подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

20 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

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