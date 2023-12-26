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Экономист оценил предоставление правительству права снижать пошлины на экспорт

Чирков назвал закономерным решение о праве правительства снижать пошлины на экспорт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Предоставление правительству России права временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России — закономерное решение, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 26 декабря.

Экономист отметил, что российская экономика перешла к серьезному росту и обгоняет по этим показателям Европу в семь раз, США в 1,75 раза.

«Поэтому у нас сейчас есть абсолютно точная необходимость более равномерного развития и подобные предложения помогут как раз дифференцировать продукцию по регионам производства и, соответственно, давать некий положительный импульс в тех регионах, где может быть экономическое развитие не настолько развито по отношению к другим регионам», — сказал эксперт.

Говоря о праве правительства снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны, он уточнил, что такая мера дает возможность избавить эти государства от негативного воздействия тех российских санкций, которые РФ вводит относительно третьих стран из-за общей санкционной повестки.

«Недружественные страны вводят относительно России незаконные, бессмысленные санкции, которые больше наносят ущерба тем странам, которые их вводят. Поэтому, с моей точки зрения, против незаконных методов можно также использовать методы, которые понижают в условном российском рейтинге те страны, которые являются нам недружественными, которые вводят относительно нас станции. И с другой стороны, эта мера дает возможность избавить дружественные страны от негативного воздействия тех российских санкций, которые мы вводим относительно третьих стран из-за общей такой санкционной повестки», — сказал он.

Эксперт назвал такие меры правильными. Кроме того, Чирков объяснил, что они будут стимулировать другие страны, которые по тем или иным причинам оказались в разряде недружественных стран, стараться перейти из этой категории в разряд нейтральных или дружественных России государств для того, чтобы не попадать под ограничительные экономические меры со стороны РФ.

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Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяет ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны.

Ранее, 12 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доля дружественных стран в товарообороте с РФ динамично растет. С 56% в течение 12 месяцев она приблизилась к 80%. Он подчеркнул, что вопреки санкционному давлению наблюдается серьезное укрепление сотрудничества российской стороны с теми, кто настроен конструктивно. К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%, и роль тех, кто пытается сдержать Россию, сократится до минимума, подчеркнул Мишустин.

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