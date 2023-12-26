Экономист оценил предоставление правительству права снижать пошлины на экспорт

Предоставление правительству России права временно снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны и обнулять ставки на экспорт товаров из отдельных регионов России — закономерное решение, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 26 декабря.

Экономист отметил, что российская экономика перешла к серьезному росту и обгоняет по этим показателям Европу в семь раз, США в 1,75 раза.

«Поэтому у нас сейчас есть абсолютно точная необходимость более равномерного развития и подобные предложения помогут как раз дифференцировать продукцию по регионам производства и, соответственно, давать некий положительный импульс в тех регионах, где может быть экономическое развитие не настолько развито по отношению к другим регионам», — сказал эксперт.

Говоря о праве правительства снижать ставки вывозных таможенных пошлин для экспорта в дружественные страны, он уточнил, что такая мера дает возможность избавить эти государства от негативного воздействия тех российских санкций, которые РФ вводит относительно третьих стран из-за общей санкционной повестки.

«Недружественные страны вводят относительно России незаконные, бессмысленные санкции, которые больше наносят ущерба тем странам, которые их вводят. Поэтому, с моей точки зрения, против незаконных методов можно также использовать методы, которые понижают в условном российском рейтинге те страны, которые являются нам недружественными, которые вводят относительно нас станции. И с другой стороны, эта мера дает возможность избавить дружественные страны от негативного воздействия тех российских санкций, которые мы вводим относительно третьих стран из-за общей такой санкционной повестки», — сказал он.

Эксперт назвал такие меры правильными. Кроме того, Чирков объяснил, что они будут стимулировать другие страны, которые по тем или иным причинам оказались в разряде недружественных стран, стараться перейти из этой категории в разряд нейтральных или дружественных России государств для того, чтобы не попадать под ограничительные экономические меры со стороны РФ.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства РФ, в том числе позволяет ему снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны.

Ранее, 12 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доля дружественных стран в товарообороте с РФ динамично растет. С 56% в течение 12 месяцев она приблизилась к 80%. Он подчеркнул, что вопреки санкционному давлению наблюдается серьезное укрепление сотрудничества российской стороны с теми, кто настроен конструктивно. К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%, и роль тех, кто пытается сдержать Россию, сократится до минимума, подчеркнул Мишустин.