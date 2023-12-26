Новые правила посещения поликлиник: как будут лечиться россияне с 1 января

В России продолжается внедрение электронного документооборота. Подобная трансформация затрагивает все сферы жизни граждан, в том числе систему здравоохранения. Дистанционная запись, консультации с использованием телемедицины и проактивное информирование уже давно доступно в большинстве медучреждений страны. С 1 января 2024 года российские поликлиники переходят на использование электронных карт для обслуживания пациентов. Меры направлены на повышение удобства и эффективности работы медицинских организаций. Кроме того, будет расширен список видов медицинской помощи, доступных по полису ОМС: в него добавят консультации психологов, а число диспансеризаций и медосмотров заметно возрастет, информирует Социальный фонд России. Каковы основные преимущества электронных карт и как изменятся правила посещения поликлиник — в материале «Известий».

Электронные медицинские карты с 2024 года

В России с 1 января 2024 года начнется обязательный переход к использованию электронных медицинских карт (ЭМК). Отказ от бумажных носителей является обязательным требованием Минздрава.

Как пояснил в декабре на конгрессе «Национальное здравоохранение» глава Минздрава Михаил Мурашко, переход на цифровой формат — это шаг к финансовой и интеллектуальной оптимизации, обеспечению непрерывности оказания медицинской помощи и улучшению сопровождения пациентов . По его словам, одной из ключевых задач российской медицины является создание информационной базы данных для полной цифровизации системы здравоохранения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2023 году на пленарном заседании форума «Здравоохранение Сибири» Мурашко заявил, что перед правительством стоит амбициозная задача: до конца года необходимо оптимизировать единую систему персонифицированного учета помощи обязательного медицинского страхования (ОМС) в 14 пилотных регионах. А в 2024 году — сформировать в полном объеме медицинские профили и начать продвижение системы индивидуального сопровождения, чтобы меры профилактики эффективно работали на территории всей страны.

Электронные паспорта здоровья призваны упростить доступ к медицинской помощи и повысить качество обслуживания в российских поликлиниках. Предполагается, что в 2024 году нововведения будут действовать для всех зарегистрированных в системе ОМС граждан. Параллельно произойдет запуск единого цифрового контура (ЕЦК), который объединит частные и государственные клиники.

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Пациент не может отказаться от использования ЭМК. Но если он решит не отказываться от бумажной карты, необходимо будет написать заявление на имя завполиклиникой. Поскольку владельцем электронного паспорта здоровья является медицинская организация, граждане могут получить доступ к данным по личному запросу или отправив заявление по электронной почте. На «Госуслугах» и в приложении ЕМИАС будут отражаться результаты лабораторных и инструментальных обследований, медосмотры, последние визиты врача, справки и больничные.

Как изменятся правила посещения поликлиники с 1 января 2024 года

Внедрение электронных карт планируется во всех медицинских организациях: в стоматологиях, лабораториях, частных больницах и учреждениях с несколькими направлениями медуслуг. Цифровую карту оформят в беззаявительном порядке, ее создаст учреждение, к которому прикреплен гражданин.

Медицинские карты в электронной форме помогут дистанционно контролировать клиники, по всей России создавать электронные рецепты и оперативно получать доступ к данным пациента. Организациям больше не надо будет хранить большое количество сведений и документов, ведь все данные оцифрованы. А пациенты, в свою очередь, смогут обращаться в любую клинику без сбора документов из предыдущих лечебных учреждений. ЭМК упростит работу медработникам, теперь они будут затрачивать меньше времени на ведение отчетов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для успешного внедрения электронных карт необходимо, чтобы учреждение было подключено к медицинской информационной системе (МИС). Программное обеспечение предназначено для автоматизации деятельности стационарных, поликлинических, вспомогательных и других подразделений медицинской организации.

Кроме того, согласно Минздраву, в 2024 году изменятся лимиты на посещение врачей . Предполагается утвердить нормы для посещения врача-гериатра в амбулаторных условиях. Если целью визита является заболевание, когда требуется осмотр, сбор анамнеза и медицинские процедуры, время на прием продлевается до 45 минут. Минимальное время профилактического визита составляет 29 минут . Посещение участкового педиатра и терапевта, врача общей практики, отоларинголога, офтальмолога в среднем должно занимать не больше 20 минут. На визит акушера-гинеколога предусматривается 22 минуты, хирурга — 26 минут, физиатра — 35 минут и стоматолога-терапевта — 44 минуты .

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Расчетное время может меняться в зависимости от цели визита. Новые нормы не указывают ограничений на время общения с пациентом для стоматологов, детских хирургов, психиатров-наркологов и детских психиатров. Данные рекомендации служат ориентиром для руководителей медицинских учреждений.

Новые виды помощи по ОМС в 2024–2026 годах

В октябре СФР предупредил, что в 2024 году в список услуг по ОМС войдут новые виды помощи. Среди них регулярные медицинские осмотры и реабилитации, диспансерное наблюдение за хроническими больными, охват больных гепатитом С и консультации медицинского психолога в поликлинике. Согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, ожидается рост расходов государства на медицину с последующим расширением спектра врачебных услуг.

Фото: ТАСС/Король Оксана

Объем услуг, оказанных по приоритетному профилю «онкология» в условиях круглосуточного стационара, планируется увеличить на 8,7%, в условиях дневного — на 7,7%. Объем медицинских услуг по экстракорпоральному оплодотворению увеличат на 2,6%. Страдающим бесплодием семьям в 2024 году предложат бесплатное выполнение не менее 78 тыс. циклов ЭКО.

Приоритетом программы государственных гарантий остается первичная медико-санитарная помощь, и ее финансирование будет значительно увеличено. Объем профилактических мероприятий, в том числе диспансеризаций и плановых медосмотров, предполагается нарастить на 17,3%.