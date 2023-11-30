В группе риска: в ярославской поликлинике детей кололи одной иглой

В Ярославле проверяют детскую поликлинику, где медсестра уколола нескольких малышей одной иглой. Нарушение заметила мать одного из детей, которая привела ребенка на сдачу крови. В ситуации уже разбираются местные минздрав и прокуратура. «Известия» выяснили, какие последствия могут быть у инцидента, есть ли риск заразиться опасными болезнями и какую ответственность понесет поликлиника.

Скандал в поликлинике

О нашумевшей ситуации в детской поликлинике рассказала мама одного из детей. 27 ноября Анна привела трехлетнего сына сдавать анализы в рамках диспансеризации.

«Мы были третьи в очереди. Зашли в кабинет, где сдают кровь. Там сидела медсестра лет 30, на столе у нее лежал бинт — на бинте «перо» для прокола пальца. Палец у моего ребенка она проколола только с третьего раза. А потом положила «перо» опять на бинт. И тут у меня появились сомнения, что она колола им не только моего ребенка. Когда зашел следующий мальчик с мамой, я снова зашла в кабинет и увидела, что она действительно берет это же «перо» и колет им . Я была в ужасе, закричала: «Что вы творите?!» — написала Анна в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

По словам женщины, медсестра оказалась глухонемой и не услышала ее. На крик прибежали врачи из соседних кабинетов. Кто-то из них написал на бумаге вопрос, почему медсестра колола всех одним инструментом. Женщина в ответ написала, что иголки у нее закончились.

«И тут у всех началась паника. Приехала заведующая, позвонила в департамент здравоохранения. Врачи сказали, что на их практике такое в первый раз. А я целый день и вечер была на нервах. И другие родители тоже. Дети шли сдавать кровь с восьми утра!» — рассказала Анна.

Она отметила, что врачи в поликлинике предложили ее сыну сдать тест на инфекции, чтобы проверить, не заразился ли он чем-то. Сейчас женщина ждет результатов анализа и переживает за своего ребенка.

Реакция Минздрава

В министерстве здравоохранения Ярославской области «Известиям» подтвердили случившееся. Руководство поликлиники рассказало, что медсестра устроилась на работу недавно — после окончания медицинского коллежа и получения аккредитации. В поликлинике она прошла инструктаж по соблюдению техники безопасности и соблюдению СанПиН на рабочем месте.

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— Сейчас она отстранена от работы с детьми. В отношении четырех детей, которым провели неправильный забор крови, в соответствии с СанПиН, будет проведен полный комплекс контрольных анализов , — сообщили в Минздраве.

Там отметили, что все дети, которых кололи одной иглой, предварительно, были здоровы. Их взяли под динамическое наблюдение. В самой поликлинике сейчас проводится проверка: в первую очередь, она касается безопасности работы клинико-диагностической лаборатории. Установлено, что там есть достаточный запас автоматических одноразовых ланцетов для забора крови, исключающих повторное применение.

Одновременно проверку начала и Ярославская областная прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — сообщили в ведомстве.

Опасность заражения

По словам врачей, к которым обратились «Известия», использование одного и того же инструмента при медицинских манипуляциях для нескольких пациентов строго запрещено. Это может привести к заражению опасными инфекциями, передающимися через кровь: ВИЧ, гепатитами В и С, сифилисом и другими.

Фото: РИА Новости/Оливер Ондрас

— Передача заражения от одного ребенка к другому возможна, если он носитель инфекционного агента. Причем внешне ребенок может быть совершенно здоровым. Есть медленные, латентные инфекции. То есть нет клинического проявления, но инфекция есть, — говорит вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Вопреки расхожему мнению, самый низкий риск в таком случае — заражение ВИЧ. Гораздо чаще так проходит распространение гепатита B, добавляет врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева. Это объясняется тем, что вирус иммунодефицита человека крайне неустойчив: вне организма он может просуществовать всего несколько минут, затем погибает. При этом заражение может случиться, только если в кровь попадет большое количество вирусных частиц, которых на кончике иглы, скорее всего, просто нет.

— Риск заражения вирусными инфекциями повышается в следующих случаях: если точно известно, что иглой воспользовался зараженный человек, на ней были свежие следы крови, она попала в вену или артерию, либо если у иглы был большой диаметр, и ее ввели в глубокие слои кожи, — рассказывает врач.

Снижение рисков

В случае, если медработник нарушил правила и человека укололи «чужой» иглой (что на практике встречается крайне редко), врачи рекомендуют как можно быстрее обратиться за помощью. Специалист обработает рану и назначит анализы, которые позволят исключить или подтвердить инфицирование.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Сдавать анализы придется дважды — в день приема у врача, а затем через шесть месяцев после укола или инъекции.

— Если ребенку были сделаны все необходимые прививки, то, вероятнее всего, они защитят от заражения вирусными гепатитами. Если же есть сомнения, например, не был соблюден график прививок или были поставлены не все вакцины, можно сдать кровь на антитела к гепатиту B. Высокий титр антител будет говорить о надежной защите от болезни, — комментирует Александра Филева.

Заражение гепатитом C также может произойти через использование общей иглы. Чтобы убедиться в отсутствии инфекции, придется сдать анализ через шесть недель после укола, а затем через два–три месяца.

Самая громкая история с заражением детей гепатитом С в России произошла в 2018 году в Благовещенске. Тогда из-за халатности медработников больницы опасную инфекцию подхватили 164 ребенка. В итоге суд обязал медучреждение выплатить 10 пострадавшим семьям компенсации в размере от 700 тыс. до 800 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Следствие выяснило, что в клинической больнице допускалось использование нестерильных перчаток при обработке катетеров, предназначенных для переливания крови, заглушек для них, а также нестерильных медицинских инструментов . В отношении заместителя главврача по лечебной работе и заведующих отделениями эпидемиологии и гематологии возбудили уголовные дела о халатности.

Правила защиты

Как говорит терапевт «Теледоктор 24» Мария Меньшикова, любые медицинские процедуры, связанные с нарушением целостности кожного покрова или слизистых оболочек, потенциально опасны для пациента (как и для медицинского персонала). Поэтому в поликлиниках и больницах нужно следить за инструментами и перчатками: они должны быть одноразовыми.

— Санитарно-эпидемиологическими правилами запрещено использование одной и той же пары перчаток при проведении манипуляций нескольким пациентам. Просто обработать их дезсредствами недостаточно, нужно обязательно сменить. Стерильные пакеты с инструментами должны быть вскрыты при вас , — отмечает она.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

По словам медицинского юриста Натальи Бойцовой, сотрудница поликлиники, уколовшая детей одной иглой, нарушила ГОСТ Р 59778-2021, устанавливающий требования к процедуре взятия венозной и капиллярной крови для лабораторных исследований. В стандарте указано, что все устройства (автоматические или с открытым лезвием) должны быть утилизированы немедленно после процедуры кожной пункции, их повторное использование запрещается.