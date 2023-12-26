Рождественский заплыв устроят моржи в Калуге

В Калуге в Сероводородных озерах 6 января, накануне православного Рождества, пройдут купания в ледяной воде. В них примут участие любители моржевания.

На место проведения придут Дед Мороз со Снегурочкой. В городской управе при этом не уточняют, будут ли сказочные персонажи окунаться в ледяную воду наравне с участниками заплыва.

Газета «Весть» поясняет, что цикл спортивных новогодних мероприятий начнется в Калуге 1 января с забега по набережной Яченского водохранилища. Участники преодолеют символическую дистанцию в 2024 м. Желающие могут пробежать и более длинный маршрут.

3 января желающим предложат слепить снеговика в сквере Волкова, а 5 января — поучаствовать в лыжном марафоне, который пройдет на базе спортивной школы «Старт». На Рождество запланирована беговая экскурсия по Калуге, на 8 января — первый калужский зимний волейбольный турнир.