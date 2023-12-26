Эксперт Болтенков рассказал об усилении Балтфлота новыми кораблями

Вошедшие в состав Балтийского флота корабли — это своевременное усиление, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. Так он прокомментировал церемонию приема в боевой состав ВМФ России трех новых кораблей, которая прошла 25 декабря в Санкт-Петербурге.

«Страны НАТО сейчас хотят превратить Балтийское море в свое внутреннее. Они стали чаще проводить учения. Финляндия уже вошла в Североатлантический альянс, а Швеция — на подходе. Малый ракетный корабль (МРК) «Наро-Фоминск» — это сразу восемь ракет «Ониксов» и «Калибров» в залпе, что будет не лишним для нашего флота», — сказал он.

Ракетный фрегат «Адмирал Головко» усилит Северный флот, а малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» — Балтийский флот, которому предстоит противостоять многонациональной группировке НАТО в Балтийском море, развернутой в этом году после вступления в альянс Финляндии и на фоне переговоров о вступлении Швеции, полагает эксперт.

Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» несет на борту восемь пусковых установок для ракет типа «Калибр» или «Оникс». Кроме того, он оснащен 100-миллиметровой артиллерийской установкой А-190. На сегодняшний день службу в ВМФ несут 10 представителей серии — по три на Балтийском флоте и Каспийской флотилии и четыре на Черном море.

Изначально «Буяны» проектировались для охраны морской экономической зоны. Однако затем их функционал был пересмотрен. Это произошло после того, как в октябре 2015 года три МРК проекта 21631 — «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» — нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористов в Сирии.

Пуски производились из акватории Каспийского моря. Сегодня корабли проекта «Буян-М» — грозная ударная сила, они могут наносить удары по наземным объектам на значительном расстоянии.

Серия из 12 тральщиков проекта 12700 «Александрит» должна быть завершена к середине 2020-х годов. «Лев Чернавин», построенный на «Средне-Невском судостроительном заводе» Санкт-Петербурга, стал восьмым ее представителем.

Головной корабль «Александр Обухов» вошел в состав Балтийского флота в 2016-м. В последующие годы были построены еще шесть тральщиков этого проекта. «Иван Антонов», «Владимир Емельянов» и «Георгий Курбатов» несут службу в Черном море, а «Яков Баляев», «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» — на Тихом океане.

Корпуса «Александритов» выполнены из стеклопластика, что делает их незаметными для магнитных взрывателей боеприпасов. Для поиска и уничтожения мин каждый корабль оснащен двумя легкими катерами со специальными подводными роботами. Устройство предназначено для обезвреживания заграждений в пределах 10 км и на глубине до 100 м. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю на катера не реагируют морские мины, они могут вести поиск с помощью гидроакустики и магнитомеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северный оплот: новый фрегат «Адмирал Головко» получит «Цирконы»