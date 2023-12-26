Северный оплот: новый фрегат «Адмирал Головко» получит «Цирконы»

В боевой состав ВМФ России 25 декабря приняли три новых корабля — ракетный фрегат «Адмирал Головко» , которому предстоит служить в составе Северного флота, малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» для Балтийского флота. Торжественная церемония прошла с участием президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Балтийске. «Известия» узнали, какое оружие в ближайшее время получит новый ракетный фрегат и как изменятся расклады сил на морских театрах.

Третий носитель «Цирконов»

В Санкт-Петербурге на борту фрегата «Адмирал Головко» Владимира Путина сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Главком ВМФ Николай Евменов на мероприятии отсутствовал, по данным СМИ, он находится на Камчатке, где проверяет боевую готовность Тихоокеанского флота.

— Сегодня здесь, на «Северных верфях», как и две недели назад в Северодвинске, на наших новейших боевых кораблях поднимаются военно-морские флаги. В состав Военно-морского флота входят фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» и морской тральщик «Лев Чернавин». В соответствии с морской доктриной мы продолжаем работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей , — заявил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О готовности к поднятию флагов на МРК «Наро-Фоминск» и корабле ПМО «Лев Чернавин» верховному главнокомандующему доложили по видеосвязи, что оба корабля уже находятся в базах Балтийского флота, на котором им предстоит нести службу. На «Наро-Фоминске» Андреевский флаг подняли в Ленинградской военно-морской базе в Кронштадте, а на «Льве Чернавине» — в главной базе флота — Балтийске.

Но главным из трех новых кораблей для ВМФ России, безусловно, является фрегат «Адмирал Головко», названный в честь выдающегося советского флотоводца, командовавшего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Третий в серии фрегат построен по обновленному проекту и обладает большими возможностями, чем его предшественники. Помимо ударного ракетного комплекса, он оснащен и мощным зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут». Система создана на основе сухопутной С-350 «Витязь», может обстреливать одновременно воздушные и морские цели. В арсенал входят ракеты 9М96Е с дальностью до 50 км, 9М96Е2-1 с радиусом действия до 150 км и ракета малой дальности 9М100, способная перехватить цели на расстоянии до 10 км.

— Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне. Он создан с использованием самых передовых технологий и оснащен крылатыми ракетами «Калибр» , которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях, — сказал президент на церемонии подъема флага.

По данным источников «Известий» в Минобороны России, ракеты «Калибр» не останутся главным оружием корабля. В ближайшее время «Адмиралу Головко» предстоит ледовый поход в Северодвинск, где его оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» , как и первые корабли серии — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Об этом же президенту две недели назад на борту «Адмирала Касатонова» докладывал и главком ВМФ Николай Евменов, рассказав, что ракетами «Циркон» будут в перспективе оснащены все 10 ракетных фрегатов этого проекта.

По данным собеседников «Известий» в отрасли, Минобороны законтрактовало все запланированные 10 фрегатов, пять уже находятся в постройке. Все они будут носить имена советских и российских флотоводцев.

— «Адмирал Головко» войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота с базированием на Североморск. Основная задача кораблей — носителей «Цирконов»: прикрытие Северного морского пути и противодействие силам НАТО в Северной Атлантике , — рассказал «Известиям» источник на Северном флоте.

Фрегат «Адмирал Головко» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Офицер напомнил, что у вероятного противника ВМФ России — военно-морских сил НАТО до сих пор отсутствует возможность перехватывать корабельными средствами ракеты «Циркон», они полностью уязвимы для нового российского гиперзвукового оружия.

По мнению собеседника «Известий», это достаточный на сегодняшний день фактор сдерживания сил НАТО в Арктике.

— «Адмирал Головко» — многоцелевой корабль, способный наносить удары «Ониксами», «Калибрами», а в перспективе и «Цирконами» , — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — При необходимости он сможет отстреляться и по северным районам Финляндии из Баренцева моря. Но в первую очередь он должен будет обеспечить развертывание стратегических подводных ракетоносцев проекта «Борей». Кроме того, он может усилить и ударные группы надводных кораблей. Это станет особенно актуально после окончания ремонта тяжелого авианосного крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

Усилят Балтийский флот

МРК «Наро-Фоминск» и корабль ПМО «Лев Чернавин» усилят Балтийский флот, которому предстоит противостоять многонациональной группировке НАТО в Балтийском море, развернутой в этом году после вступления в альянс Финляндии и Швеции.

«Наро-Фоминск» — носитель крылатых ракет «Калибр», а «Лев Чернавин» способен не только бороться с минной опасностью, но и обнаруживать подводные лодки НАТО, в том числе беспилотные аппараты.

Новый корабль ПМО «Лев Чернавин» Фото: пресс-служба Балтийского флота

Вошедшие в состав Балтийского флота корабли — это своевременное усиление, рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков.

— Страны НАТО сейчас хотят превратить Балтийское море в свое внутреннее, — отметил он. — Они стали чаще проводить учения. Финляндия уже вошла в Североатлантический альянс, а Швеция на подходе. МРК «Наро-Фоминск» — это сразу восемь ракет «Ониксов» и «Калибров» в залпе, что будет не лишним для нашего флота.

Масштабные планы

В своем выступлении президент России рассказал о масштабных планах пополнения сил флота в 2024 году.

— Сейчас на стапелях у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности — вот сейчас стоят и над ними работают — пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов, — сказал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам президента, заказами для Военно-морского флота России загружены все судостроительные предприятия России — от Калининграда до Дальнего Востока. В Северодвинске на «Севмаше» строятся три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень-М». На петербургских «Адмиралтейских верфях» строится шесть дизельных подводных лодок. На судостроительном заводе в Керчи — два универсальных десантных корабля нового проекта и малые ракетные корабли для Черноморского флота. На судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде — два больших десантных корабля. В период до 2035 года эту серию планируется увеличить и выпустить еще семь кораблей.

На стапелях завода «Пелла» в Ленинградской области достраиваются три малых ракетных корабля для Балтийского флота. А на «Средне-Невском судостроительном заводе» — морские тральщики. В Хабаровском крае на Амурском судостроительном заводе уже размещены заказы на производство шести корветов, а также четырех малых ракетных кораблей.