Российские агрегаторы пока не заменили туристам Booking и Airbnb

Отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей не смогли заменить россиянам Booking и Airbnb, которые до 2022 года занимали до 90% рынка, сообщили «Известиям» представители туротрасли.

В 2023 году российские туристы забронировали с помощью агрегаторов около 50% гостиничных номеров, сообщил «Известиям» гендиректор сервиса бронирования МТС Travel Вадим Мельников.

«До 2022 года доля зарубежных онлайн тревел-агентств (среди них Booking и Airbnb. — Ред.) на российском рынке бронирования отелей составляла по разным оценкам от 60 до 90%. После того как они прекратили работать в России, туристы действительно стали чаще бронировать проживание напрямую в гостиницах», — рассказал он.

Это связано с тем, что отечественные сервисы (в их числе «Яндекс Путешествия», «Островок», «Суточно.ру», 101 Hotels и другие) были мало известны пользователям, отметил Вадим Мельников. Но сейчас ситуация меняется, и годовой прирост бронирований через агрегаторы составил почти 70%.

Помимо широкой известности, Booking предлагал туристам «гарантию лучшей цены»: ни один из представленных на его площадке отелей не мог выставить у себя на сайте более привлекательную стоимость. Такой опцией отечественные аналоги пока похвастаться не могут, поэтому зачастую бронирование отеля напрямую обойдется туристам дешевле, а выбор номеров при этом будет больше.

Например, неделя в одном из отелей Махачкалы обойдется паре туристов в 18 тыс. рублей при бронировании через «Островок» и в 15 тыс. — напрямую, обратил внимание корреспондент «Известий». Через агрегатор доступно семь вариантов размещения, а напрямую — девять.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудности перехода: россияне стали чаще бронировать отели напрямую