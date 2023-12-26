Трудности перехода: россияне стали чаще бронировать отели напрямую

Российские сервисы онлайн-бронирования отелей пока не смогли полностью заменить ушедшие Booking и Airbnb, выяснили «Известия». В третьем квартале 2023 года их услугами воспользовались 53% туристов, тогда как ранее с помощью агрегаторов — прежде всего зарубежных — номера бронировали до 90% . Гостиницы активно развивают прямые продажи, чтобы не платить комиссию посредникам. Однако, по мере знакомства пользователей с российскими сервисами, их доля на рынке растет, уверяют эксперты — только за текущий год число бронирований, сделанных через российские агрегаторы, выросло на 70%.

Не заменили ушедших

Отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей и квартир не смогли полностью заняли нишу Booking и Airbnb даже спустя почти два года после их ухода из России. Об этом «Известиям» сообщили представители как гостиниц, так и самих туристических агрегаторов.

— До 2022 года доля зарубежных онлайн тревел-агентств на российском рынке бронирования отелей составляла, по разным оценкам, от 60% до 90%. После того, как они прекратили работать в России, туристы действительно стали чаще бронировать проживание напрямую в отелях, — рассказал «Известиям» гендиректор сервиса бронирования МТС Travel Вадим Мельников.

Причиной стало то, что отечественные агрегаторы (в их числе «Яндекс Путешествия», «Островок», «Суточно.ру», 101 Hotels и другие — «Известия») были мало известны пользователям, но сейчас ситуация меняется, добавил он.

— По данным единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, в третьем квартале этого года 53% туристов воспользовались услугами российских сервисов онлайн-бронирования. Это на 5% больше, чем в первом квартале, — отметил Вадим Мельников.

При этом годовой прирост бронирований, сделанных через российские агрегаторы он оценил в 70%.

— Это говорит о том, что путешественники начинают доверять отечественным площадкам, с которыми ранее не были знакомы, — сказал он.

Развивают прямые продажи

Отельеры сообщили «Известиям», что стараются развивать именно прямой канал продаж.

— У нас 90% продаж — прямые, через сайт и по телефону. Через агрегаторы бронируют 2% гостей, еще 8% — с помощью туроператоров, — рассказала «Известиям» руководитель региона Крым российской гостиничной управляющей компании UPRO GROUP Екатерина Мильчинская.

По ее словам, доля продаж через сервисы онлайн-бронирования выросла на 1% по сравнению с прошлым годом, а доля туроператоров, наоборот, упала из-за отсутствия полетных программ на полуостров.

— Самый выгодный канал — прямые продажи, мы стараемся его развивать. Агрегаторы берут 17-20% комиссии от стоимости номера. Кроме того, они управляют потоком гостей и базами клиентов, а не мы, — рассказала Екатерина Мильчинская.

О фокусе на развитии прямых продаж сообщил и гендиректор всесезонного курорта «Охта Парк» в Ленинградской области Геннадий Мусиенко.

— После ухода Booking спрос на отдых остался на прежнем уровне, но произошли изменения в каналах бронирования. Сейчас более 60% наших посетителей бронируют номера напрямую через сайт. В 2023 году доля прямых продаж у нас выросла в два-три раза, — рассказал он «Известиям».

По словам Геннадия Мусиенко, отели активно используют маркетинг в соцсетях и участвуют в мероприятиях, чтобы гости о них узнали и пришли бронировать на сайт.

— А вот холодные звонки в нашей сфере не работают: туристы обычно уже имеют определенные предпочтения в части гостиничного отдыха и знают, чего хотят. Звонки они воспринимают как что-то навязчивое и раздражающее, а для нас это трата ресурсов, — отметил он.

Как выгоднее бронировать отдых

Booking предлагал путешественникам «гарантию лучшей цены» на гостиничный номер (ни один из представленных на его площадке отелей не мог выставить на своем сайте более привлекательную цену), но аналогичной опции у отечественных агрегаторов пока нет. Поэтому зачастую бронирование отеля напрямую обходится туристам дешевле, а выбор номеров при этом больше.

Например, неделя в одном из отелей Махачкалы обойдется паре туристов в 18 тыс. рублей при бронировании через «Островок» и в 15 тысяч — напрямую, обратил внимание корреспондент «Известий». Через агрегатор доступно семь вариантов номера, а напрямую — девять.

Помимо гарантии лучшей цены Booking предлагал и программу лояльности для туристов , напомнила Екатерина Мильчинская.

Но Вадим Мельников не согласился, что предложение на сайтах отелей всегда более выгодно, чем у агрегаторов. Многие гостиницы выставляют на таких площадках цены, аналогичные тем, что и у себя на сайте, поскольку конкурируют там с другими отелями, заметил он.

Иногда отели делают скидки на свои предложения на конкретных площадках в целях собственного продвижения на них — чтобы подняться в поисковой выдаче, добавил эксперт.

— Кроме того, сервисы онлайн-бронирования предоставляют своим клиентам регулярные спецпредложения, кешбэк, круглосуточную поддержку, гарантию заселения в случае форс-мажора и дополнительные услуги . Например, МТС Travel за каждое зарубежное бронирование предоставляет бесплатный роуминг, — рассказал Вадим Мельников.

Есть и другое очевидное преимущество агрегаторов — широкий выбор отелей. Их легко сравнивать, что удобно, если турист куда-то едет впервые.