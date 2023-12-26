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В РПЦ «однополый вертеп» в Италии назвали издевательством над духовной традицией

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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Представленный католическим священником в храме Италии «рождественский вертеп» с фигурой Божьей Матери и еще одной женщины представляет собой издевательство над духовной традицией и исторической правдой, отметил 25 декабря в беседе с «Известиями» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он указал на то, что ЛГБТ-идеология (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) пытается продвинуться во все сферы общественной жизни: от бизнеса до церковной жизни, жизни христианской церкви.

«Я думаю, что это олицетворяет попытку внедрить в головы верующих ложный тезис о том, что традиционная семья якобы может быть уравнена полностью с так называемым однополым сожительством. Для этой цели адепты этой идеологии используют всевозможные приемы», — сказал Кипшидзе.

Он пояснил, что одним из таких приемов является попытка переместить символы, понятия, концепции, связанные с гендерной идеологией и ЛГБТ-повесткой, внутрь церковной жизни. При этом подобные жесты не вызывают ничего, кроме отвращения, так как ради идеологии извращается евангельская история.

«Мы знаем, что евангельская история такова, как это описано в священных текстах. Внедрять туда тех персонажей, которые сторонникам ЛГБТ-повестки кажутся уместными, — это просто издевательство не только над духовной традицией, но, собственно, над исторической правдой. Мы знаем, что эту технологию используют не только в отношении христианской истории, ее используют повсеместно», — добавил он.

В частности, Кипшидзе напомнил о попытках подкорректировать представления об истории человеческой цивилизации так, чтобы она соответствовала новомодным ЛГБТ-тенденциям.

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Ранее в этот день, когда отмечается католическое Рождество, стало известно, что в итальянской церкви Святых Петра и Павла в Капокастелло-ди-Меркольяно установили «однополый» рождественский вертеп с изображением двух матерей младенца Иисуса вместо традиционного, с фигурками Марии и Иосифа. Так священник церкви, где был установлен провокационный вертеп, Виталиано Делла Сала выступил в защиту «новых ценностей».

В этой связи вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин в беседе с «Известиями» назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп, установленный в Италии в церкви Святых Петра и Павла.

Религиовед Александр Дворкин, в свою очередь, заявил «Известиям», что одобрения папой римским Франциском однополых браков не будет и не может быть. Он уверен, что это привело бы к расколу католической церкви.

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