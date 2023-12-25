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Эксперт предрек раскол католической церкви в случае одобрения однополых браков

Религиовед Дворкин: одобрение однополых браков приведет к расколу католической церкви
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Фото: Global Look Press/VATICAN MEDIA
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Одобрение папой римским Франциском однополых браков привело бы к расколу католической церкви, заявил 25 декабря в разговоре с «Известиями» религиовед Александр Дворкин.

19 декабря сообщалось, что папа римский Франциск разрешил католическим священникам благословлять однополые пары. Ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая священная инквизиция) выпустила декларацию по доктринальным вопросам, одобренную Франциском. В ней католическим священникам разрешили благословлять пары, «не соответствующие нормам», в том числе однополые. При этом в декларации подчеркивалось, что доктрина церкви в отношении браков не изменяется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков.

«Документ очень странный и двусмысленный, но при этом заявляется, что однополые браки католическая церковь не признает, что это против всего учения католической церкви и так далее. То есть это очевидно нарочито такой двусмысленный документ, чтобы успокоить немецких епископов, которые требуют, чтобы папа римский признал однополые браки», — заявил Дворкин.

Вместе с этим он отметил, что среди представителей католической церкви есть множество противников однополых браков, в том числе епископы глобального юга и американские.

«Папа римский точно не одобрит однополые браки. Если бы такое всё-таки произошло, то сразу был бы раскол, и очень жесткий. Притом что большинство, очевидно, против этого», — добавил Даворкин.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Италии в церкви Святых Петра и Павла в Капокастелло-ди-Меркольяно установили «однополый» рождественский вертеп с изображением двух матерей младенца Иисуса вместо традиционного, с фигурками Марии и Иосифа. Как передает интернет-издание The Independent, это было сделано в поддержку ЛГБТ-движения (признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

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