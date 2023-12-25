«Однополый» вертеп с фигурками двух матерей младенца Иисуса установили в Италии

В Италии в церкви Святых Петра и Павла в Капокастелло-ди-Меркольяно установили «однополый» рождественский вертеп с изображением двух матерей младенца Иисуса вместо традиционного, с фигурками Марии и Иосифа. Как передает в понедельник, 25 декабря, интернет-издание The Independent, это было сделано в поддержку ЛГБТ-движения (признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ).

«Однополый церковный вертеп с изображением двух матерей младенца Иисуса вызвал гнев среди консервативных католиков и политиков в Италии, которые назвали это зрелище «опасным, а также постыдным и кощунственным», — передает издание.

Отмечается, что священник церкви, где был установлен провокационный вертеп, Виталиано Делла Сала выступил так в защиту «новых ценностей».

«Этой сценой я хотел показать, что семьи больше не являются просто традиционными», — сказал он.

В прошлом году также не обошлось без скандальных инцидентов, связанных с рождественскими вертепами. Так, 24 декабря 2022 года во Львовской области появился рождественский вертеп с фигурками пособника нацистов Степана Бандеры и президента США Джо Байдена.

Вертеп в канун праздника Рождества разместили в государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи». Он представляет собой воспроизведение сцены Рождества Христова. Со слов чиновников, фигуры политических деятелей среди традиционных библейских персонажей не имели никакого отношения к Рождеству, а отображали историю возникновения вертепов на Украине.

В 2020 году посетителей Ватикана удивила фигура космонавта на рождественском вертепе. Кроме того, рядом с астронавтом стояла другая фигура, похожая на воина в шлеме.