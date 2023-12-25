Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии

Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин в беседе с «Известиями» 25 декабря назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп, установленный в Италии в церкви Святых Петра и Павла.

«Если такое есть — это очень печально и ничего кроме личной позиции этого священника не отражает. Мы празднуем Рождество, знаем, как это было исторически, и за то, чтобы вертеп отражал истину о Боге, который воплотился и стал Богом с нами, а не какие-то не всегда здоровые фантазии. С точки зрения верующего человека — христианина, католика, такие провокации категорически неуместны», — сказал вспомогательный епископ.

Пресс-секретарь Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве, священник Кирилл Горбунов подчеркнул, что этот поступок никаким образом не отражает учение католической церкви.

«Священник, который устроил эту акцию, — известный скандалист и провокатор, который 20 лет назад был снят со своего прихода церковными властями. <...> Его поступок никаким образом не отражает учение католической церкви. Неделю назад вышел документ, где говорится о том, что католическая церковь не признает и не благословляет однополые браки. В жизни бывают разные ситуации, некоторые дети живут в таких семьях — им нужно сочувствовать и за них нужно молиться, но выносить это как символ Рождества — это откровенная провокация», — отметил священник.

Ранее в понедельник интернет-издание The Independent сообщило, что в церкви Святых Петра и Павла в Капокастелло-ди-Меркольяно установили «однополый» рождественский вертеп с изображением двух матерей младенца Иисуса вместо традиционного, с фигурками Марии и Иосифа. По сведениям издания, это было сделано в поддержку ЛГБТ-движения (признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ).