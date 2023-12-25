Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, в шутку попросил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко поставить в РФ куриные яйца, призвав «не жадничать».

Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко сообщил, что государство за счет собственного производства покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, а также в курином яйце.

«Поставьте нам, не жадничайте», — прокомментировал в шутку его слова российский лидер.

Ранее, 14 декабря, в ходе «Итогов года» президент России объяснил, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился, а объемы производства — нет. По его словам, ситуация со стоимостью этого продукта в РФ будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Вместе с тем 19 декабря в Россию поступила первая партия куриных яиц из Азербайджана.

20 декабря директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «Известиям», что после Нового года цены на куриные яйца снизятся по естественным причинам. Он объяснил, что на это повлияет падение спроса на эту продукцию после новогодних праздников.