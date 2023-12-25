Военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия Марьинки

Освобождение российскими войсками Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) является знаковым событием, которое упростит продвижение вперед Вооруженных сил (ВС) РФ. Такой оценкой 25 декабря поделился с «Известиями» ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки российскими силами.

Комментируя это, Дандыкин напомнил, что Марьинка долгое время являлась одним из самых укрепленных районов Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако российские военные планомерно зачищали ее.

«Это знаковый момент. Сам по себе город небольшой, но это не имеет значения <...>. Главное, что это дает нам возможность для того, чтобы дальше идти вперед, решать задачи по освобождению других районов», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, освобождение города имеет не только военное, но и моральное значение, поскольку оно приведет к снижению страданий жителей Донбасса.

Кроме того, как считает эксперт, уже скоро можно будет ожидать новостей об освобождении других населенных пунктов региона — таких как Угледар и Авдеевка, прогнозирует Дандыкин.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил «Известиям», что Марьинка стала символом бед, обрушившихся на жителей Донбасса с наступлением украинского конфликта, но сегодня эта трагическая история завершена.

Кроме того, в распоряжении «Известий» появились кадры последних боев за Марьинку. На видео показано, как ВС РФ ведут бои с противником при помощи артиллерии. Кроме того, на кадрах видно, как российские силы выявляют огневые точки и скопления живой силы ВСУ.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Тогда сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки ВСУ атаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

С 2014 года вооруженные формирования Украины превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».