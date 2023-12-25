Город Марьинка в Донецкой Народной Республике стал символом бед, обрушившихся на жителей Донбасса с наступлением украинского конфликта, но сегодня это трагическая история завершена. Об этом «Известиям» 25 декабря заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки российскими силами.

«Надо понимать, что Марьинка — это очень важный пункт географически. Важный тем, что он давно был символом тех разрушений и бед, которые Вооруженные силы Украины обрушивали на Донецк в течение многих лет. <...> Обстрелы велись именно из районов Марьинки, и поэтому то, что нашим войскам удалось взять эту важную позицию, которую действительно серьезнейшим образом укрепляли наши недруги в течение многих лет, превращая ее, как им казалось, в неприступную крепость, можно сказать, что это трагическая история, связанная со словом Маринка, завершается», — заявил Климов.

Он указал, что сейчас можно с полным основанием говорить, что территория Марьинки уже не представляет угрозы для мирных жителей Донбасса.

«Кроме того, поскольку не только в наших, но и в зарубежных средствах массовой информации это название мелькало много раз, то империя лжи лишилась еще одного своего аргумента в этой пропагандистской антироссийской войне и миф о псевдонепобедимости западной коалиции постепенно развеивается», — резюмировал сенатор.

Говоря о полном освобождении Марьинки, Шойгу отметил, что за девять лет ВСУ превратили город в укрепрайон со сложной системой подземных коммуникаций. Тем не менее благодаря решительным действиям российских военнослужащих данный укрепрайон был сломлен.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки украинских войск атаковать.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.