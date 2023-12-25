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Эксперт рассказала, какими будут уроки труда в школах

Эксперт Абанкина: уроки труда в школах будет включать урочную и внеурочную части
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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Предлагаемая программа уроков труда в школах будет сочетать урочную и внеурочную деятельность. Об этом «Известиям» 25 декабря рассказала директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Ранее в этот день глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что со следующего учебного года в школы России вернутся уроки труда, в кабинеты завозят оборудование. Кравцов напомнил, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

«Те, кто ратовал за возвращение этого предмета, рассматривали возможность изменения программы, в частности, предмета «технология». Но, как я понимаю, всё-таки речь идет о трудовом воспитании. То есть, не просто вернуть сам предмет, но и предусмотреть урочную и внеурочную части», — рассказала Абанкина.

При этом она отметила, что внеурочная часть регламентирована гораздо мягче, чем урочная. Поэтому и нагрузку на обучающихся, и то, какие будут образовательные и воспитательные результаты, эксперты обсуждали заранее.

Черчение и труд: какие практики хотят вернуть в школу
Стоит ли возрождать традиционные предметы в общем образовании

13 декабря Совет Федерации принял проект закона, который устанавливает введение обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов отмечал в разговоре с «Известиями», что данный законопроект нацелен на возрождение традиций классического образования, благодаря которому можно воспитать поколение вдумчивых людей.

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