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СМИ указали на отсутствие интереса у Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

NYT: Саудовская Аравия не заинтересована в борьбе с хуситами в Красном море
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Фото: ТАСС/EPA/YAHYA ARHAB
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Саудовская Аравия не заинтересована в присоединении к государствам, которые начали борьбу с йеменскими хуситами в Красном море. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает газета New York Times.

По данным издания, для страны перспектива мира на ее южной границе является «более привлекательной целью». Кроме того, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в том, чтобы его втянули в этот конфликт.

«Пока принц спешит добиться прогресса в реализации своего масштабного плана по превращению Саудовской Аравии в глобальный деловой центр к 2030 году, он работает над успокоением конфликтов и напряженности на Ближнем Востоке, в том числе посредством сближения с <…> Ираном», — отмечается в материале газеты.

Красная тревога: могут ли хуситы парализовать мировую торговлю
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На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

Позднее, 19 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами Соединенных Штатов Америки и ряда других государств. В тот же день член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Европейского союза присоединятся к операции США.

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