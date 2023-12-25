Появление на фронте российского самоходного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-СМ» создаст серьезные проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ), 24 декабря сообщил польский портал Interia.

«Панцирь-СМ» включил в себя усовершенствованную систему управления ведения огня, современной радиолокационной станцией, а также оптико-электронный комплекс. Она может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 км.

Разработчики увеличили возможности системы по обнаружению и нейтрализации целей на высоте от 15 до 18 км, говорится в публикации.

Кроме того, помимо новых ракет, модернизированный комплекс может использовать ракеты комплекса «Панцирь-С1». Таким образом, система может уничтожать управляемые артиллерийские снаряды, баллистические цели и даже мини-дроны.

Новый ЗРК установили на грузовике 8x8 «КамАЗ-6560» с дизельным двигателем мощностью 400 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 км/ч.

В январе оператор ЗРПК «Панцирь-С1» Михаил рассказал, что это многофункциональный и всепогодный комплекс. Он может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре цели.

В декабре прошлого года командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» — позывной «Гром» — рассказал, что установка работает интенсивно. Вычислять расчету в небе цели помогают системы обнаружения ЗРПК. При этом целью «Панциря» могут также становиться бытовые дроны, которые украинские войска часто используют для разведки местности и в качестве камикадзе.

В августе 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что предельная дальность уничтожения беспилотников «Панцирь-СМ» увеличена на 30%.

В декабре текущего года генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ испытывают сложности в преодолении оборонительных линий российской армии. По его словам, армия РФ создала оборонительные рубежи в ходе подготовки к отражению контрнаступления украинской армии, организовав «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.