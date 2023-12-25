Житель Якутии ожидает суда за гибель шести человек в ДТП в Приамурье

В Амурской области завершено расследование уголовного дела о гибели шести человек в результате столкновения легковушки с двумя грузовиками. Фигурантом по нему проходит 44-летний автомобилист из Якутии, сообщает прокуратура Приамурья.

Авария произошла 20 сентября 2023 года на 9-м км федеральной трассы А-360 «Лена». По данным следствия, минивэн Toyota LiteAce под управлением обвиняемого выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo FH-Truck, после чего Toyota отбросило на правую полосу, где она столкнулась с самосвалом Volvo FM-Truck, пишет Амурская служба новостей.

В момент ДТП в салоне минивэна находились семь человек. Пять пассажиров погибли на месте, шестой — в больнице. Водитель получил травмы, позже квалифицированные как причинившие вред здоровью средней тяжести.

Расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» завершено. Материалы будут переданы в Сковородинский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу. Как уточняет ИА PriamurMedia, автомобилисту грозит до семи лет лишения свободы.

15 декабря сообщалось, что суд в Иркутской области вынес приговор 45-летнему автомобилисту из города Саянска, по вине которого в ДТП погибли 48-летний мужчина и его 12-летний сын. Как выяснилось, в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения.