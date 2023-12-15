Жителю Саянска вынесли приговор за гибель двух человек в пьяном ДТП

Суд в Иркутской области вынес приговор 45-летнему автомобилисту из города Саянска, по вине которого в ДТП погибли 48-летний мужчина и его 12-летний сын. Об этом сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.

Трагедия произошла 17 августа 2022 года на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в городе Усолье-Сибирское. Установлено, что водитель Nissan Terrano «проявил преступную небрежность» и допустил столкновение с грузовиком MAN.

В результате 48-летний пассажир легковушки и его 12-летний сын погибли. Как выяснилось, в момент ДТП автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения, пишет ИА IrkutskMedia.

Суд признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие два года он не имеет права садиться за руль.

13 декабря сообщалось, что суд в Новосибирске вынес приговор таксисту, который сел за руль в состоянии опьянения и попал в ДТП. В салоне авто в тот момент находились три несовершеннолетних пассажира, погибла девушка.