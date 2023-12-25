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Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента от «Новых людей»

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал в Центризбирком документы для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от партии «Новые люди». Об этом 25 декабря сообщает корреспондент «Известий».

ЦИК подтвердила прием документов Даванкова.

Съезд фракции «Новые люди» выдвинул Даванкова в кандидаты для участия в выборах 24 декабря. Решение было принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.

Кроме того, во время съезда лидеры «Новых людей» и Партии роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название — «Новые Люди. Рост».

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Ранее в этот день лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата от ЛДПР. ЦИК приняла документы Слуцкого.

23 декабря съезд Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) выдвинул депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом в президенты России. Его поддержали 175 делегатов из 188, против проголосовали шестеро.

До этого, 8 декабря, после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле действующий президент России Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Позднее, 18 декабря, российский лидер подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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